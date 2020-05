"Il faut aborder le déconfinement avec beaucoup d'organisation, de méthode et de calme", affirme Macron

Alors que le gouvernement devra présenter les derniers détails de sa stratégie de déconfinement jeudi prochain, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet ce lundi après-midi. "C'est une étape qui est indispensable. Il faut l'aborder avec beaucoup d'organisation, de méthode, avec aussi beaucoup de calme", a déclaré le président de la République. "Je comprends toutes les inquiétudes, mais on va les régler à chaque fois au bon niveau", a-t-il rassuré.