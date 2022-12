Emmanuel Macron : interview exclusive sur le Charles de Gaulle

En plein conflit ukrainien, l'une des missions de Charles de Gaulle est d'afficher la puissance militaire de la France. Et justement, à son bord pendant 24 heures, Emmanuel Macron a annoncé des nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. "Nous aidons l'Ukraine à résister, car c'est la meilleure garantie de sécurité pour elle et pour nous-même. Mais nous ne le faisons jamais en réduisant notre capacité propre à nous défendre, ni en prenant le risque d'être partie prenante au conflit" a-t-il rapporté. Dans ce contexte, l'augmentation du budget de la défense reste une priorité pour le chef de l'État. Investir dans les armées, c'est préparer déjà la succession du Charles de Gaulle. La construction d'un nouveau porte-avions est déjà programmée, vue que le Charles de Gaulle a déjà 21 ans de mise en service. Il a encore du temps devant lui, mais de ces équipements commencent à être dépassés par le temps. Et donc ce porte-avions a vocation à rester jusqu'à la fin des années 2030 ou le début des années 2040. L'État a donc décidé il y a deux ans de commencer les travaux pour qu'il ait un successeur. TF1 | Reportage L. Zajdela, B. Augey, R. Reverdy