Emmanuel Macron : l'intégralité de son allocution

Le président a rappelé que le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur la réforme des retraites et qu’il l’a logiquement promulguée. Il a affirmé que ces changements, adoptés conformément à ce que prévoit la constitution, étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesse pour la nation. Vu que le nombre de retraités augmente, que l’espérance de vie des Français s’allonge, le Chef de l’État a expliqué que la réponse ne pouvait être de baisser les pensions, d’augmenter les cotisations de ceux qui travaillent, ni de ne rien faire. Car ça aurait alors laisser les déficits s’accumuler et laisser nos dettes augmenter pour les générations futures. Emmanuel Macron a martelé que ces changements étaient nécessaires, et constituent un effort. Pour ceux qui ont eu des longues carrières, exercé des métiers plus durs, ou qui perçoivent des petites retraites. Il a souligné que des mesures de justice et d’amélioration concrète accompagnent la réforme.