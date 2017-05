SOLENNEL - Emmanuel Macron est apparu à 22h35 dimanche 8 mai dans la cour Napoléon, en plein clair-obscur. Élu avec 66,1% des voix, il a rejoint ses partisans réunis par milliers sur l'esplanade du Louvre. Le futur président a fait un discours sobre et solennel. Et pour cause, la scénographie avait savamment été étudiée.