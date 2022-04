Emmanuel Macron / Marine Le Pen : duel à distance sur le terrain

Une affiche de second tour identique à celle de 2017. Et dans cette nouvelle campagne qui s'ouvre, ils ont décidé d'engager la bataille sur le terrain. Emmanuel Macron est dans les Hauts-de-France, terre propice pour le RN. À Denain, Marine Le Pen est arrivée largement en tête et cela n'a pas échappé au président sortant. Ce dernier s'est rendu sur place pour "entendre" les électeurs qui ne se sont pas mobilisés pour lui. Des échanges avec les candidats défaits qui ont appelé à voter pour lui sont prévus prochainement, dit-il. Plus de trois heures de bain de foule, entre poignées de main, selfies, et interpellations sans détour. Les sujets qui reviennent en boucle sont le pouvoir d'achat, la réforme des retraites qu'il envisage ce soir d'amender. Le candidat qui nommait rarement ses adversaires, désormais Marine Le Pen, concentre toutes les attaques. "Moi, je ne joue pas sur les colères. Madame Le Pen dit que ce jeune homme ou cette dame n'ont plus voix dans la cité, elle ne pourra plus mettre son voile, qu'ils ne pourront plus manger ce qu'ils veulent, c'est ça son projet", a-t-il déclaré. La candidate du RN n'avait, elle, à l'origine que des réunions prévues à son QG ce lundi. Mais ses équipes ont improvisé un déplacement à la dernière minute. Direction l'Yonne, dans une exploitation agricole. Quelques militants ont été invités pour l'occasion. Séances photo, programme, et avec un agriculteur, l'envolée du coup des matières première s'est imposée très vite. TF1 | Reportage M. Chantrait, P. Larrouturou, A. Tassin