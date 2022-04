Emmanuel Macron / Marine Le Pen : où doivent-ils chercher des voix ?

Il y a des électeurs pour qui le vote du second tour s'apparente à un dilemme. Ils sont de gauche, ont voté Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, et aucun des deux finalistes ne trouve grâce à leurs yeux. "Je ne suis pas sûre de voter", s'exprime une femme. "Mon cœur balance. J'ai l'impression que je n'aurai pas d'autre choix que de voter pour le monsieur qui est en place", selon un jeune homme. Alors, quel report de voix pour le président sortant ? Un front républicain va-t-il se mettre en place ? Hier soir au QG du candidat insoumis, arrivé troisième, c'était la désillusion. Dans son camp, quatre électeurs sur dix affirment qu'ils n'iront pas voter. "Pour la première fois de ma vie, je n'irai pas voter au 2e tour. C'est hors de question de voter pour l'un ou pour l'autre", déclare une jeune femme. De l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen pourrait compter sur de nombreuses voix venues de son rival à l'extrême droite. Éric Zemmour a clairement appelé ses électeurs à voter pour elle. Ils sont 85% à avoir affirmé qu'ils reporteraient bien leur vote. "Le report de voix ne va pas se faire sur Emmanuel Macron. C'est lui le principal adversaire, ce n'est pas Marine Le Pen. Il ne faut pas se tromper de combat", confie une femme. La lourde défaite des Républicains n'arrange pas non plus les électeurs de Valérie Pécresse qui sont tiraillés. Quatre sur dix voteraient Emmanuel Macron au second tour, et ils sont presque autant à choisir de s'abstenir. Le compte à rebours est lancé, les Français ont encore treize jours pour se décider. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Debut