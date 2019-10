Emmanuel Macron : "Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitables avec le communautarisme, mais ne stigmatisons pas nos concitoyens"

Lors d'une conférence de presse à Toulouse, Emmanuel Macron s'est exprimé, non pas spécifiquement à propos du port de voile, mais sur le climat ambiant. "Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitables avec le communautarisme, mais ne stigmatisons pas nos concitoyens", a déclaré le chef de l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.