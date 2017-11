Emmanuel Macron participe au sommet Europe-Afrique à Abidjan

Emmanuel Macron poursuit sa tournée africaine. Il s'est rendu ce mercredi 29 novembre 2017 à Abidjan (Côte d'Ivoire) pour participer au sommet Europe-Afrique avec plus de quatre-vingt chefs d'États et de gouvernement. Ce cinquième sommet se penchera principalement sur les questions d'immigration et de sécurité avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.