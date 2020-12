Emmanuel Macron positif au Covid-19 : une longue liste de cas contacts

Entre le moment où une personne est infectée par la Covid et l'apparition des symptômes, il peut s'écouler, en moyenne, jusqu'à sept jours. Remontons ensemble le fil de la semaine passée du président. L'agenda est particulièrement chargé. Jeudi et vendredi dernier, il a assisté au Conseil européen à Bruxelles. Il est très probable qu'Emmanuel Macron ait été contaminé dans la capitale belge. Samedi 12 décembre, de retour à Paris, une réunion sur le climat a eu lieu à l'Elysée. L'essentiel a été en visioconférence, mais il a autour de lui plusieurs de ses ministres et collaborateurs. La journée du lundi a été ponctuée de nombreux rendez-vous. À l'OCDE, lors d'une matinée dédiée aux soixante ans de l'institution. En fin d'après-midi a eu lieu une réunion avec les participants de la convention citoyenne pour le climat. Le traditionnel conseil de défense sanitaire et Conseil des ministres s'est tenu mercredi au palais présidentiel. Le président a ensuite reçu à déjeuner le Premier ministre portugais. À la veille de son test positif, le président a reçu à dîner des représentants de la majorité. Les gestes barrières ont-ils toujours été respectés ? La majorité tente de désamorcer les critiques.