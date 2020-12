Emmanuel Macron positif : comment l'exécutif s’adapte pour continuer à gouverner ?

À l'isolement, Emmanuel Macron doit limiter tout contact avec ses collaborateurs. Comment le chef de l'Etat va-t-il gouverner dans ces conditions ? Pour l'heure, il travaille depuis l'Élysée en visioconférence, depuis son bureau situé au premier étage à proximité des appartements privés du palais. Une situation qui n'est pas sans précédent. Son ministre de l'Économie Bruno Le Maire atteint du Covid-19 en septembre dernier, a dû s'isoler une semaine. "En sept jours, on peut parfaitement surmonter cette fatigue, vivre avec, et continuer à travailler. Il y a tous les outils de visioconférence, il y a tous les outils cryptés aussi pour des communications qui soient protégées", témoigne-t-il. Les services de l'Élysée font savoir que certains rendez-vous du président de la République sont confirmés en visioconférence. C'est le cas du Conseil des ministres lundi prochain, le 21 décembre. En revanche, le déplacement prévu au Liban, les 22 et 23 décembre, est annulé. Emmanuel Macron pourrait aussi décider de s'isoler dans la résidence d'État de la Lanterne, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Mais si la maladie s'aggrave, que se passerait-il en cas d'incapacité du président de la République ? La constitution prévoit deux cas : s'il est affaibli, il peut délégation au Premier ministre Jean Castex pour le suppléer. Mais s'il ne peut surmonter sa maladie, l'article 7 de la constitution prévoit que ses fonctions sont provisoirement exercées par le président du Sénat, Gérard Larcher en l'occurrence. Utilisée deux fois seulement durant la Ve République, cette procédure ne peut être enclenchée que si le président est gravement malade.