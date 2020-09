Emmanuel Macron promet de nouvelles aides pour le Liban

Moins d’un mois après la terrible explosion au port de Beyrouth, la capitale libanaise est encore meurtrie. Ce drame a détruit en partie la ville et a ébranlé le système politique libanais. Dans le port de Beyrouth, encore dévasté, Emmanuel Macron a rencontré les militaires chargés du déblaiement. Parmi eux, un officier libanais a interpellé le président de la République. Puis, dans un hôpital, le président français a rencontré des blessés. Il a promis de nouvelles aides pour le Liban, mais uniquement à condition que les dirigeants mettent en place des réformes profondes. Pendant la visite d’Emmanuel Macron, des manifestants ont exprimé leur colère contre la classe politique libanaise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.