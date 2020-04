Emmanuel Macron provoque un attroupement en Seine-Saint-Denis

Alors que le pays entre dans sa quatrième semaine de confinement, Emmanuel Macron continue ses déplacements. Le chef de l'État s'est rendu au contact de soignants en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Une visite qui a provoqué des rassemblements. La distanciation sociale n'était pas vraiment respectée.