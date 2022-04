Emmanuel Macron : qui sont ses électeurs ?

Pour Emmanuel Macron, près de 10 millions de bulletins ont été glissés dans l'urne hier. C'est un million de plus qu'en 2017. En cinq ans, le président sortant améliore son score de près de quatre points et arrive en tête avec 27,84% des voix. Ses électeurs proviennent surtout de l'ouest de la France, comme en 2017. Le candidat y enregistre sa plus forte progression et emporte quelques départements fillonistes comme la Mayenne ou la Sarthe. D'autres bastions de droite ont aussi basculé à l'est et dans le sud. Dans la ville de Nice par exemple, arrivé troisième il y a cinq ans, Emmanuel Macron fait cette fois carton plein. Peu de surprise en revanche sur la sociologie du vote, marquée comme en 2017 par l'âge et les revenus. Deux électeurs Macron sur cinq sont âgés de plus de 65 ans, trois sur quatre sont cadres ou sont issus milieu aisé. S'il garde une partie de son électorat de gauche, social-démocrate, le président sortant renforce surtout ses positions à droite dans cette élection. TF1 | Reportage C. Colin, N. Martineau