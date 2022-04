Emmanuel Macron réélu : les attentes des Français

À 20 ans, Benjamin a voté pour la première fois cette année 2022. En apprentissage pour devenir chauffeur-routier, il gagne 900 euros par mois et parcourt chaque jour 120 kilomètres aller-retour pour se rendre au travail. Sa principale attente concerne donc le carburant. Le pouvoir d’achat : un chantier prioritaire des cinq prochaines années pour de nombreux Français rencontrés ce lundi à Bar-le-Duc, une ville moyenne de 15 000 habitants. Et pour ce jeune couple croisé sur le parking du supermarché, ne pas oublier non plus de faire plus pour la planète. À Bar-le-Duc, qu’on ait voté ou non pour Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, la crise sanitaire a marqué les habitants. Et pour ce groupe d’amis, employés du secteur médical, la santé doit être au cœur de ce mandat. Elles se connaissent depuis 30 ans. Elles ont vu leur métier changer et réclament de meilleures conditions de travail pour susciter des vocations et former la relève. Une attente à traiter d’urgence selon elles, dès les premiers mois de ce nouveau quinquennat. T F1 | Reportage C. Adriaens Allemand, J. Clouzeau, A. Janon