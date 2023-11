Emmanuel Macron : rencontres de Saint-Denis

Une nouvelle édition des “rencontres de Saint-Denis”, s'est tenue ce jour, vendredi 17 novembre. Pour Jordan Bardella, président “Rassemblement national”, il est clair qu'autour de la table, l'ensemble des formations politiques, qu'elle soit de la majorité ou de gauche, ne souhaite pas le référendum sur l’immigration. Elles ne le souhaitent pas parce que cela donnerait raison au Rassemblement national, donc il comprend que le sujet gêne aujourd’hui le pouvoir. Fabien Roussel, secrétaire national “Parti communiste français”, quant à lui, se demande quelles questions poser sur l’immigration ? Et ça ne peut pas être oui ou non sur des sujets comme cela. Et donc à cette heure, il annonce que la possibilité d'avoir un référendum sur l’immigration n’est pas à l'ordre du jour. TF1