Emmanuel Macron répond aux critiques sur sa politique migratoire

Le projet de loi d'Emmanuel Macron vise à distinguer clairement les demandeurs d'asile pour des raisons politiques et les réfugiés économiques. Pourtant, l'idée est sévèrement critiquée par des responsables politiques, des intellectuels et des écrivains. Parmi eux, le prix Nobel de littérature Jean-Marie Le Clezio, qui a dénoncé un "déni d'humanité insupportable".