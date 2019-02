Emmanuel Macron se recueille au Mémorial de la Shoah

Emmanuel Macron n'a pas participé au rassemblement contre l'antisémitisme à la place de la République, mais il est allé se recueillir ce mardi au Mémorial de la Shoah à Paris. Il était notamment accompagné des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Richard Ferrand et Gérard Larcher. Le chef de l'État prononcera un discours devant le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) mercredi 20 février. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.