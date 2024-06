Emmanuel Macron : son plan pour les législatives

Le rendez-vous a été donné loin de l’Élysée. Au total, il y a eu 180 journalistes dans la salle, une vingtaine de ministres. Emmanuel Macron a présenté le programme de la majorité. Plus d’autorité, plus de sécurité, il en a fait une priorité ; un grand débat sur la laïcité ; l'interdiction des écrans pour les plus jeunes. Pour protéger le pouvoir d’achat des Français, Emmanuel Macron assure qu’il n’y aura pas de hausse d’impôt. La réforme de l’assurance-chômage est suspendue et pourrait être modifiée. Les retraites, elles, seront revalorisées. Pendant plus d’une heure, à plusieurs reprises, Emmanuel Macron a vivement critiqué les oppositions, de gauche comme de droite. Pour continuer à gouverner, le chef de l’État aura besoin d’une majorité à l’Assemblée nationale. Le premier tour des législatives est dans 18 jours, le 30 juin. TF1 | Reportage M. Guénégan, N. Bergot