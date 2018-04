Emmanuel Macron : un an pour changer l'image de la France

Depuis son arrivée à l'Élysée il y a presque un an, Emmanuel Macron a soigné ses relations personnelles avec les chefs d'État étrangers. Plus d'une vingtaine ont défilé à Paris en un an. L'axe de sa diplomatie est donc de parler à tous, quitte à acter des désaccords. Pour flatter ses invités, il les reçoit dans des lieux prestigieux comme le Louvre, le château de Versailles, les Champs-Élysées, ou encore en haut de la Tour Eiffel. Mais à quoi sert cette relation amicale ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.