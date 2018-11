Emmanuel Macron : un président face à la grogne

Emmanuel Macron a décidé de passer beaucoup plus de temps loin de l'Élysée au contact de la population. Mais malheureusement, à plusieurs reprises, il a été pris à partie par des citoyens parfois très mécontents. D'ailleurs, la situation s'est répétée ce jeudi 8 novembre. Lors d'une visite de l'usine Renault de Maubeuge, le chef de l'État a eu un échange tendu avec un syndicaliste sur la question du pouvoir d'achat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.