Emmanuel Macron : un retour mouvementé sur le terrain

Il se savait attendu, et sans surprise, le comité d'accueil s'est révélé hostile. Les chants et les slogans autour de lui sont ceux d'une autre période de crise, celle des gilets jaunes. Sous les huées et les nombreux sifflets, le chef de l'État se montre impassible et va au contact. Même promulguée, c'est évidemment la réforme des retraites qui suscite ce mécontentement. Au milieu de la foule, quelques syndicalistes lui demandent de retirer la réforme. Il y a près d'un an, à l'élection présidentielle, le Bas-Rhin avait placé Emmanuel Macron en tête aux deux tours. Ce mercredi 19 avril après-midi, c'est un concert de casserole qui l'accompagne. Message bien reçu par l'intéressé qui réaffirme toutefois qu'il ne reculera pas. "La colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autres choses, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays" affirme Emmanuel Macron. Ce jeudi 20 avril, il ira parler d'éducation dans l'Hérault, à Ganges, une ville qui avait placé Marine Le Pen en tête au second tour de l'élection présidentielle. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Guénégan, J. Janus