Emmanuel Macron : une allocution très attendue

Il a largement consulté. Pendant 36 heures, jusqu'à ce mercredi matin encore, Emmanuel Macron a reçu tous les responsables des forces politiques de l'Assemblée. Et dans le même temps, au palais Bourbon justement, le plus gros groupe Rassemblement national jamais constitué s'est installé. Des députés d'opposition, et qui ont vocation à le rester. Tant bien que mal, le parti présidentiel a aussi tenté la démonstration d'union. Une Assemblée morcelée. Une France qui l'est tout autant. Alors Emmanuel Macron doit-il gouverner avec des ministres venus d'autres horizons que le sien ? Le président sort du silence ce mercredi soir. Mais dans quel but ? Dans les rues de Lille, beaucoup s'interrogent. "Je crois qu'il faut une ligne politique claire avec une orientation politique claire afin de faire avancer le pays". Et cela vaut pour tous les politiques. À situation inédite, au président donc de trouver une solution inédite.