Emmanuel Macron veut construire "une nouvelle souveraineté européenne"

Ce mardi 17 avril, Emmanuel Macron a été invité à prononcer un discours sur l'avenir de l'Europe devant le Parlement à Strasbourg. Lors de son allocution, le chef de l'Etat a notamment mis en garde contre la discorde au sein même de l'Union européenne. "Une forme de guerre civile européenne réapparaît, où nos différences, parfois nos égoïsmes nationaux paraissent plus importants que ce qui nous unit face au reste du monde", a-t-il martelé. Avant d'ajouter : "Nous devons construire une nouvelle souveraineté européenne". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.