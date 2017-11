Emmanuel Macron veut réformer en profondeur la fiscalité locale

Emmanuel Macron s'est livré à un grand oral ce jeudi face à quinze milles maires très remontés, notamment à cause de la suppression de la taxe d'habitation. Le chef de l'État a tenté de les convaincre pendant plus d'une heure, en leur présentant les contours d'une réforme en profondeur de la fiscalité locale pour 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 23/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.