Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu ?

Le président de la République, Emmanuel Macron s'est invité à la pause déjeuner de nombreux Français. Dans une entreprise de transport, par exemple, on l'écoute avec une oreille différente, selon la génération. Dans de nombreuses brasseries de tout le pays, le plat du jour, de ce mercredi 22 mars, était forcément la réforme des retraites. Dans le garage SAS ÉTAPE AUTO de Lavaur (Tarn), l'air résigné, Benoît, le gérant, a bien compris l'explication du président, mais lui comme ses collègues doutent que tous les Français soient convaincus. Bernard est élagueur, il grimpe aux arbres depuis qu'il a seize ans. Il ne compte plus les tendinites. Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de rediscuter la question de l'usure professionnelle, mais lui n'y croit plus. Quand on interroge les Français dans les rues, c'est une évidence, la colère n'a pas disparu. Mais ils sont nombreux à projeter vers la suite et à passer à autre chose. Il reste quatre ans de mandat à Emmanuel Macron et les dossiers ne devraient pas manquer. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, S. Petit, L. Boudjeroudi