Emojis : on ne peut plus s'en passer !

Sur vos téléphones, ils sont devenus incontournables. Certains ont même leur petit préféré : les emojis expressifs, qui rigolent ou des cœurs autour de la tête. Bref, on les retrouve partout et tout le temps. Pourquoi utilisez-vous des emojis ? "Ça transmet facilement les émotions, sans forcément utiliser des mots", "quelque chose qui permettrait de souligner une sensation, un ressenti ou une émotion", "ça dépend des émotions particulières du moment", répondent quelques personnes dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les emojis, qui signifient "images plus lettres", permettent à tous de montrer des émotions par message. En fait, ils sont surtout universels. Selon le linguiste, Jean Pruvost, l'emoji permet de compléter les vocabulaires. "C'est un peu une lacune, une insuffisance parfois de l'écrit", souligne l'expert. Les emojis ont commencé à se généraliser dans les années 80 avec l'essor des messageries électroniques. Aujourd'hui, ils ont même gagné votre espace de bureau. Trois personnes sur quatre les utilisent entre collègues. Au travail ou non, vous avez le choix puisqu'il existe en tout 3 600. TF1 | Reportage C. Emeriau, J.Y. Mey