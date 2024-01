Émotion après la mort d'une agricultrice à Ariège

Alexandra était entièrement dédiée au monde agricole et à sa défense. Elle est inséparable de son mari, Jean-Michel. Ils cultivaient des céréales et élevaient des vaches Limousines. À seulement 35 ans, elle est morte à l'aube en défendant son métier. La famille se reposait sous un chapiteau blanc lorsqu'une voiture les a percuté avant de s'encastrer dans un tracteur vert. Dans sa course, elle fauche Alexandra, sa fille Camille, âgée de quatorze ans, ainsi que le père de famille. "Pouvoir vivre de leur travail", c'était tout l'objet de leur présence sur le barrage. Les agriculteurs l'avaient monté sur la RN20. Des tracteurs et des bottes de foin sont cachés par une bâche noire sur le pont. Pour l'instant, personne ne comprend pourquoi la voiture s'est retrouvée sur la voie rapide alors que tous les accès étaient théoriquement barrés. D'après les analyses, le conducteur n'était ni sur l'emprise de l'alcool ni de stupéfiants. Les trois occupants de la voiture sont Arméniens. Après avoir déposé une demande d'asile en 2022 et essuyé plusieurs refus, ils avaient l'obligation de quitter le territoire français. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Dreyfus, I. Bornacin, M. Larradet