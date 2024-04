Vive émotion après l'agression mortelle d'un jeune homme à Grande-Synthe

Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi 15 avril, dans un parking de Grande-Synthe (Nord). Philippe, un jeune garçon de 22 ans, est mort sous les coups de plusieurs individus. Il était 1 heure du matin, personne n'a rien vu, n'a rien entendu, il rentrait chez lui après avoir passé la soirée chez un ami. Philippe était très connu dans la région puisqu'il était animateur dans les centres de vacances de la ville. C'était un jeune homme sans problème. La famille, bouleversée, nous reçoit chez elle. Kelvyn, l'autre frère de Philippe, a vu son corps à la morgue ce mercredi et a pu constater l'extrême violence de l'agression. Les agresseurs ont volé le téléphone portable de Philippe et tous ses papiers. Selon nos informations, ils ont fait usage de battes de baseball et de barres de fer en visant la tête et le visage. La population est très choquée. Mais plus troublant encore, une autre agression, au même endroit, a eu lieu le week-end dernier. La victime a été secourue par les pompiers. Ses agresseurs ont pris la fuite. Quant à l'enquête sur la mort de Philippe, deux mineurs ont été interpellés, ce soir, et placés en garde à vue. Pour rendre hommage à ce jeune garçon, une marche blanche sera organisée vendredi. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agerbas, J. Ajili