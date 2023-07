Adolescent tué d'un coup de couteau dans l'Eure : le village de La Haye-Malherbe sous le choc

Depuis samedi 22 juillet, la commune de La Haye-Malherbe (Eure) est comme hébétée. Ici, tout le monde se connaît. Alors la mort d'Enzo, un adolescent de 15 ans poignardé par un autre jeune du même âge, crée l'émoi. Tous veulent lui rendre hommage. À commencer par ses amis. L'un d'eux avait pour passion commune la moto. Il témoigne dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. "Ça a toujours été un ami très proche. Il a toujours été là pour nous, il s'est toujours débrouillé. C'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et puis il est parti beaucoup trop tôt. Ça aurait jamais dû arriver, surtout à lui", déplore-t-il. La scène s’est déroulée samedi 22 juillet en fin d’après-midi dans une impasse calme, juste derrière la mairie. Il fait encore jour, lorsque Enzo et ses amis croisent le chemin de deux adolescents âgés de 15 et 16 ans. Selon les gendarmes, un échange de regards déclenche une altercation entre les jeunes. Enzo reçoit un coup de couteau au thorax. Blessé, il parvient à rejoindre la caserne de pompiers 100 mètres plus loin. "Enzo est tombé, et c'est là que la mère de famille et son copain et l'autre monsieur ont tout fait pour le réanimer afin de le garder en vie", détaille Serge Marais, le maire de La Haye-Malherbe.