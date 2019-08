Émotions et questions après le chavirage d'Agon-Coutainville

Une embarcation a chaviré lundi 12 août au large d'Agon-Coutainville, dans la Manche. L'alerte a été donnée à 15h30, et à son bord, six personnes, dont trois enfants. Malgré des gilets de sauvetage, ces derniers n'ont pas réussi à se sortir de la cabine où ils s'étaient réfugiés. Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? Les conditions météo étaient-elles particulièrement difficiles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.