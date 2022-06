Emploi à domicile : le crédit d’impôt simplifié

Cela fait plusieurs mois qu’Emmanuelle hésitait à passer par une entreprise, pour qu’une personne vienne faire le ménage chez elle, deux heures par semaine. Ce qui change, c’est ce qu’elle va payer chaque mois. Avant, l’avance immédiate du crédit d’impôt était réservée aux particuliers employeurs. Si vous passiez par une entreprise, il fallait régler la totalité de la prestation, puis rapporter ces dépenses sur votre feuille d’impôt et attendre au moins un an avant d’être remboursé. Cette facilité de paiement devrait permettre aux entreprises d’être plus compétitives face notamment au travail illégal. Une responsable d’agence espère même attirer certains de ces travailleurs non déclarés. Attention tout de même ! Ce dispositif n’est pas automatique. Le client doit faire sa demande auprès de son prestataire de service et que ce même prestataire fasse les mêmes démarches auprès de l’Urssaf. Tous les services à la personne sont concernés à deux nuances près. Pour les gardes d’enfants, la règle ne changera qu’à la rentrée. Pour les aides aux personnes âgées en situation de handicap, il faudra attendre au minimum l’année prochaine. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Giraud, N. Clerc