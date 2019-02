Emploi : attention à l'orthographe !

On dit souvent que la langue française est difficile et que l'orthographe en particulier recèle des milliers de pièges. Pour les étudiants qui recherchent des stages, l'enjeu est donc de taille pour convaincre les recruteurs. Pour ces derniers, l'orthographe est un critère de sélection et un indice majeur, alors que notre niveau général en français écrit ne cesse de baisser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.