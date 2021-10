Emploi : ces entreprises qui se battent pour vous recruter

Après deux années passées en intérim au sein de l'entreprise "Manitou", Séverine Guiet vient de changer de statut. Elle a signé un CDI au même poste, c'est-à-dire à la fabrication et à l'assemblage de chariots élévateurs. Dans cette société située entre Nantes et Angers, on recrute à tour de bras. De la manutention à la communication, en passant par les ressources humaines et l'ingénierie. Avec la reprise, le secteur de la manutention n'est pas le seul à embaucher. En tête, l'hôtellerie-restauration avec 112 000 postes à pourvoir. 65 000 dans les services aux entreprises et 61 000 dans le commerce. C'est le cas notamment dans la grande distribution. L'enseigne "Super U" propose 3 000 postes dans tout le pays, dont 15 dans ce magasin. Selon Eddy Lubowiecki, responsable boucherie "Super U" ils ont du mal à trouver du personnel. Aujourd'hui, les recruteurs doivent s'ouvrir à de nouveaux profils et convaincre des candidats très courtisés. Avec par exemple des salaires plus attractifs et des meilleures conditions de travail.