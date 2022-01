Emploi : ces Français qui ont retrouvé un travail en 2021

Six mois qu'il attendait ce moment. Celui de retrouver le chemin du travail, de retrouver des collègues. Après un licenciement économique Nadjib Berraki a enfin trouvé un emploi. Son contrat, signé en novembre 2021, est un soulagement. À nos journalistes, cet ingénieur explique qu'il n'aurait pas trouvé mieux. Son sourire lui ferait presque oublier les derniers mois passés au chômage pendant lesquels le temps commençait à se faire très long. Il a finalement bénéficié de l'embellie du marché du travail. Ainsi, la persévérance paie, même si pour certains, il faut savoir faire quelques concessions. C'est ce qu'a compris Adeline Rivière. Elle a été embauchée en décembre comme assistante de vente en supermarché. Le métier est très loin de sa formation initiale de coiffeuse, mais qu'importe. Elle ne supportait plus ces périodes à enchaîner petits boulots et chômage. En 2021, près de 500 000 Français ont retrouvé un emploi. Parmi eux figurent beaucoup de jeunes tels que Joaquim Correia, menuisier. Il a été embauché en mai 2021. Il fait un métier pour lequel il a suivi une formation, qui est complétée par l'aide de ses collègues. Avantage de la reprise économique, son travail, il l'a trouvé un mois seulement après avoir quitté son ancien poste de livreur. Un recrutement facilité par des mesures d'aide à l'embauche des jeunes salariés. En lui signant un contrat, son entreprise a bénéficié de réductions de charges. T F1 | Reportage C. Diwo, L. Romanens, V. Daran, et J.Y. Chamblay.