Emploi : ces régions qui vont cruellement manquer de bras

Dans une agence d'intérim de Narbonne, quinze postes en CDI sont à pourvoir, mais aucun candidat. “Ça va du dessinateur industriel, au mécanicien poids lourd, préparateur commande technicien de maintenance”, explique une responsable. La main-d'œuvre qualifiée a déserté le marché du travail. À Narbonne, un habitant sur quatre a plus de 65 ans. Alors, dans une agence d’aide à domicile, les demandes s’accumulent. Huit Narbonnais sont en attente d’une auxiliaire de vie. D’après une étude, d'ici 2030, 9% des emplois ne seront pas pourvus en Occitanie. La région est la plus dynamique de France, avec deux fois plus de création de postes que dans le reste de l'Hexagone. Les grandes villes comme Montpellier, qui attirent 4 000 nouveaux habitants chaque année, ne seront pas épargnées. Certains secteurs, comme le bâtiment, y sont déjà en tension. Plusieurs solutions sont avancées par le ministère du travail, favoriser les formations dans les secteurs en tension et le recrutement des seniors. TF1 | Reportage A. bacot, L. Garcia. M. Scarzello