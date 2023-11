Emploi : ces secteurs qui recrutent encore

Il y a encore trois mois, Pierre-Alain n'avait jamais conduit un camion de sa vie. Le voilà pourtant embauché en CDI comme chauffeur routier, un univers très loin de son ancien métier. "J'étais commerçant. J'ai terminé avec du poulet, rôtisseur. Et c'était un challenge, mais je savais que j'allais réussir", nous fait-il savoir. Pourquoi avoir retenu ce profil atypique sans vraiment d'expérience ? Cette entreprise de transports n'arrive tout simplement pas à embaucher. Elle a donc revu ses critères de recrutement. En clair, puisque les chauffeurs routiers ne viennent pas à eux, autant en former de nouveaux. Devoir attirer les candidats est un paradoxe alors que le taux de chômage augmente. Près d'un jeune sur cinq n'a pas de travail. Dans le même temps, restauration, aide à domicile, industrie, tous ces secteurs connaissent des difficultés de recrutement. C'est aussi le cas pour une entreprise de carrosserie, qui a mis en place un système de prime à l'embauche. TF1 | Reportage C. Diwo, E. Rouillon