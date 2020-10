Emploi : ces secteurs qui recrutent malgré la crise

Après une hausse historique au deuxième trimestre, le chômage a très fortement baissé au troisième trimestre, moins 11,5% soient 475 000 inscrits en moins dans la catégorie A. Celle qui concerne les personnes sans aucune activité. Plusieurs secteurs continuent de recruter malgré la crise. C'est le cas par exemple d'un entrepôt de logistique situé près de Lille qui tourne à plein régime. Leurs manutentionnaires doivent préparer et trier 13 000 commandes par jour. Dans ce secteur, 5 000 postes sont à pourvoir, souvent accessibles sans qualification. "L'e-commerce est un secteur qui connaît un boom sans précédent. Et avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, nous avons de nombreux clients comme cet entrepôt qui double leurs effectifs en quelques semaines", explique Mehdi Tahri, recruteur et cofondateur d'Iziwork. À Brest, le secteur de l'industrie navale, lui aussi, recrute. Une entreprise spécialisée dans les éoliennes en mer a embauché vingt personnes depuis la rentrée. C'est le cas de Philippe L'Hervé, chaudronnier, qui entame son premier jour de travail. À 49 ans, il vient de signer un CDI après de longs mois en intérim. L'entreprise mise aussi sur les jeunes et l'apprentissage pour former les soudeurs, les fraiseurs et les dessinateurs industriels. Et revaloriser l'image de la métallurgie et la féminiser. L'entreprise lance un nouvel appel pour 35 postes à pourvoir d'ici janvier prochain. Par ailleurs, Sodexo prévoit de supprimer plus de 2 000 postes dans le pays. C'est le numéro deux mondial du secteur de la restauration collective. Il souffre de la fermeture de cantine et des restaurants d'entreprise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.