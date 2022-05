Emploi : charpentier, métier le plus recherché de France

Ces immeubles, recouverts de bois, doivent être achevés à la fin de l'année. Un chantier colossal pour les trois charpentiers qui s'activent sur le toit, alors qu'ils devaient être deux fois plus nombreux. Maxime, le chef de chantier, dirige un apprenti et un jeune intérimaire. Les deux sont sereins et sont assurés de trouver un travail à la fin de leur contrat. Pour leur employeur, il n'est pas question de les laisser partir, car les charpentiers sont désespérément recherchés aujourd'hui. Les besoins dépassent largement les effectifs disponibles. Pourtant, les centres de formation sont pleins. Ici, à Saint-Brevin, un nouveau cursus a été créé pour apprendre le métier en quelques mois. À 43 ans, Hervé a laissé sa carrière de commercial derrière lui. La profession voit arriver de nombreux profils très diplômés en quête d'un métier avec du sens et prêts à diminuer leurs revenus s'il le faut. En moyenne, un charpentier gagne environ 2 000 euros par mois. T F1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec