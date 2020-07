Emploi : comment les jeunes voient leur avenir

C’est l’une des mesures phares du plan de relance économique en France. Il s’agit de l’aide à l’embauche des jeunes. Le gouvernement a annoncé une enveloppe de 6,5 milliards d’euros sur deux ans. Quelque soit leur situation, 450 000 personnes sont concernées par ce "plan jeunes". Louca Benay, un jeune de 18 ans sans diplôme, et Dylan Maya, qui vient de terminer un master en management à l’université de Sorbonne, pourraient en bénéficier. Depuis des mois, ces deux jeunes peinent à trouver un emploi. Toutefois, ils ne désespèrent pas et passeront leur été à en chercher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.