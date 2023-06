Emploi contre écologie : un projet d'usine abandonné en Bretagne

Un permis de construire et plus de 20 hectares de terres inexploitées, c'est tout ce qui restera du projet industriel de Bridor à Liffré. Une victoire du combat écologique sous enjeu économique. Dans la commune bretonne, les habitants sont sceptiques. Le groupe a annoncé sa décision mardi dans un communiqué. Son usine de viennoiserie, imaginée il y a près de six ans, ne verra pas le jour. En cause, les nombreux recours environnementaux portés par ses opposants qui retardaient la construction du site. "Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 10 ans, voire certainement davantage, pour que notre projet industriel aboutisse ! Lorsque nos concurrents à l'étranger mettent 1 à 2 ans maximum pour obtenir les mêmes autorisations de construction". Il y a quelques mois, le directeur de l'entreprise, Philippe Morin, nous confia déjà son exaspération. "Fatigué, fatigué pour son pays, fatigué pour la Bretagne, fatigué pour se dire : comment voulez-vous entreprendre aujourd'hui ? C'est insoutenable ", déplora-t-il. Des militants écologistes ont fait flancher le projet. Mobilisés depuis plusieurs années, ils dénonçaient un projet hors norme et trop gourmande. Dans cette zone de plein-emploi, la promesse de 500 postes ne suffit pas, selon eux. "Le collectif n'a jamais été contre la création d'emplois, bien au contraire. On pose juste la question de quel type d'emploi ? Et est-ce qu'en face, on a la main-d'oeuvre pour pouvoir les pourvoir", explique Philippe Rocher, membre du collectif "Colère". Bridor n'a pas cessé de se développer pour autant. Ils viennent d'investir dans d'autres usines du même type au Portugal et aux Etats-Unis. "Je ne suis pas sûr que les projets qui vont être développés dans ces différents pays auront la qualité environnementale de ce qui avait été construit ici. Donc, je ne suis pas sûr que dans cette opération, l'environnement y ait gagné quelque chose", estime Stéphane Piquet, président (DVG) de la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté (Ille-et-Vilaine). Sur son terrain, l'agglomération de Liffré réfléchit désormais à implanter une zone industrielle plus classique avec plusieurs petites entreprises. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau