Emploi de jeunes : que contient le contrat engagement jeune ?

Tout d'abord, l'objectif de ce nouveau contrat d'engagement est d'orienter les jeunes vers les secteurs qui recrutent. Grâce à des stages, des ateliers professionnels, des apprentissages, chaque jeune s'engage à suivre 15 à 20 heures de formation obligatoire chaque semaine. Les missions locales et Pôle emploi pourront proposer des contrats d'engagement d'une durée d'un an maximum. Une allocation est prévue par ce nouveau dispositif. Jusqu'à 500 euros par mois en fonction des revenus des candidats et à condition de suivre assidûment la formation. En outre, ce contrat d'engagement a été conçu pour les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi ou sans formation depuis plusieurs mois. Autrement dit, ce contrat engagement concerne les jeunes qui sont très éloignés du monde du travail. Ils sont environ 500 000 dans notre pays. Ce dispositif ne concerne donc pas les étudiants, ni les travailleurs précaires. Ce que regrettent certaines associations. Mis en place du contrat d'engagement à partir de mars 2022.