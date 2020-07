Emploi des jeunes : l’exemple du plan britannique

Au Royaume-Uni, près de 40% des jeunes seraient aujourd'hui sans emploi. Du jamais vu depuis 30 ans. Le gouvernement britannique va donc débloquer un peu plus de deux milliards d'euros pour les 16-24 ans. L'État ira même jusqu'à payer 100% des salaires pendant six mois pour un emploi qualifiant. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.