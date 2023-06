Emploi : des recrutements très particuliers

À première vue, c'est un match de rugby amateur comme un autre, que l'on voit sur les images. Mais parmi les joueurs se cachent des demandeurs d’emploi et des recruteurs. Certains se distinguent comme Aminata, elle cherche du travail, mais sur le terrain, personne ne le sait. “C’est anonyme, personne ne sait qui est qui. Et c’est ça qui est intéressant, c’est-à-dire que les demandeurs d’emploi oublient qu’ils sont demandeurs d’emploi et les entreprises font leur recrutement à travers d'autres critères que le CV ou le diplôme ou la lettre de motivation. ”, annonce Soukayna Ceulemans, directrice, agence Pôle Emploi, Antony. Fanny, très habile sur le terrain est aussi là pour observer et recruter. Et au bout d’une heure de jeu, les masques tombent, les 170 demandeurs d’emploi découvrent les 17 recruteurs, qui étaient leur compagnon de match d’un jour. Premier entretien au bord du terrain, notre recruteuse, Fanny, cherche une candidate, elle a repéré Ranny, inscrite à Pôle Emploi depuis plus de cinq ans. Le lendemain, rendez-vous dans l’entreprise, Ranny découvre les cuisines dans lesquelles elle pourrait bientôt travailler. Puis un entretien avec la directrice sur son parcours professionnel. TF1 | Reportage P. Ninine, S.Deperrois, B. Hacala