Emploi : des saisonniers recrutés à l'autre bout du monde

Dans une serre du Lot-et-Garonne, on trouve sept nationalités différentes. La plupart de ces saisonniers passent six mois ici et le reste de l'année dans leurs pays. D'autres, comme Tanya, se sont installés ici en France avec leurs familles. Ils peuvent gagner, avec les heures supplémentaires, plus de 2000 euros net par mois et sont logés gratuitement. Parmi plus de 150 employés, Georgette Bernat est la seule Française. Elle travaille ici depuis plus de 30 ans. Progressivement, ces 20 dernières années, les étudiants et saisonniers français ont disparu des champs. Il n'y a plus aucune candidature, même pour les postes de chef d'équipe. Dans les Landes, le changement a déjà eu lieu. Ici, les saisonniers viennent de l'autre bout du monde, principalement d’Équateur et de Colombie. Ils font un voyage de plus de 9 000 kilomètres pour ramasser des asperges. Denis Léon, travaille dans les Landes depuis huit ans. Il est devenu responsable de la récolte. Petit à petit, il a fait venir sa famille puis ses proches. Pour faire venir les saisonniers, Nadège Fleuriot, responsable des ressources humaines de la ferme Feros, se charge du côté administratif. C'est un travail à plein temps pendant plusieurs mois. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau, N. Forestier