Emploi des seniors : comment faire mieux ?

Comment parler de l'allongement de la durée du travail sans évoquer le chômage des seniors ? Depuis 2008, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans a été multiplié par trois dans notre pays. Le gouvernement dévoilera mardi 14 janvier 2020 des pistes pour améliorer la situation. En attendant, des initiatives existent déjà au niveau local.