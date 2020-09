Emploi : des villes face aux plans sociaux en Bretagne

Que se passe-t-il dans une ville ou une région quand le premier employeur local supprime des centaines de postes ? Ce fut le cas il y a quelques mois en Bretagne. Le géant des télécommunications Nokia et "Hop !", la filiale d'Air France, ont annoncé respectivement la suppression de 402 et 276 postes à Lannion et à Morlaix. Nos journalistes sont retournés sur place pour constater les impacts de ces plans sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.