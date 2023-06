Emploi : du "boulot" derrière les fourneaux

Un œuf cocotte à la portugaise en entrée et en plat, un navarin d'agneau. Pourtant, en cuisine, aucune brigade professionnelle, mais plutôt des apprentis. Pour la première fois, ils cuisinent pour des vrais clients. Il s'agit d'un test grandeur nature qui fait partie d'une formation express de onze semaines. Les dix stagiaires apprennent les bases du métier pour obtenir un diplôme de commis de cuisine. La formation est gratuite. Elle est financée par l'agglomération et par des mécènes privés. Quasiment tous les élèves ont connu une période de chômage. Un an pour Benjamin Gurville. Avant cela, il a été installateur de fibre optique ou manutentionnaire. Ce stage donne un nouvel élan. L'intérêt est aussi du côté des professionnels. Dans l'hôtellerie-restauration, ce sont 100 000 postes à pourvoir, aujourd'hui. Ce dispositif permet de trouver des employés motivés. Le chef Benjamin Bajeux, gérant du restaurant Le Balsamique, à Wambrechies, en a justement profité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas