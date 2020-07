Emploi : Emmanuel Macron veut donner la priorité aux jeunes

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 14 juillet l'exonération de charges pour les recrutements de jeunes payés jusqu'à 1,6 fois le SMIC, soit au maximum 2 463 euros brut mois. Ce dispositif devrait durer entre une et deux années. Parmi les autres mesures annoncées aujourd’hui, il y a aussi la création de 300 000 nouveaux contrats d'insertion et 100 000 places supplémentaires en service civique. Enfin, 200 000 formations qualifiantes supplémentaires vont être proposées. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.