Emploi : ces entreprises qui recrutent

Le nombre de chômeurs a augmenté de 0,5 pourcent entre les mois de juillet et septembre 2018, soit 16 300 demandeurs d'emplois de plus en catégorie A. Pourtant, certains secteurs ont toute les peines du monde à embaucher. C'est notamment le cas de la logistique et de la grande distribution. En conséquence, recruter est devenu un enjeu crucial pour les entreprises évoluant dans ces domaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.