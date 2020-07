Emploi et consommation : ça redémarre plus fort que prévu

Une embellie pour l'économie. Jouets, décos, informatique et électroménager... Tous ces secteurs ont connu un rebond pendant et après le confinement. Dans la grande consommation, les produits de pâtisserie se vendent toujours autant que pendant la crise sanitaire. Et les produits d'hygiène et de beauté, boudés par les Français ces derniers mois, font leur retour dans les paniers.